https://static.news.ru/photo/c1910f30-57ca-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России объявил о временной отмене комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП). В регуляторе полагают, что это позволит кредитным организациям предоставлять услугу бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф начнёт действовать с 1 апреля 2020 года и сохранится до 30 июня 2022 года. Соответствующее решение принял Совет директоров Центробанка.

Одновременно с этим регулятор предупредил, что продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае завышения ставок будет установлен верхний предел таких комиссий.

С момента запуска СБП в 2019 году для банков уже действовал льготный период. Однако с 1 января 2020 года комиссия составляет от пяти копеек до трёх рублей в зависимости от суммы перевода.

Между тем в Банке России рассчитывают, что все кредитные организации, имеющие универсальные лицензии, подключатся к СБП до 1 октября 2020 года. Там заверили, что обеспечат техническую возможность для этого, писал NEWS.ru.