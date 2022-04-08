Центробанк отменит комиссию за покупку валюты на бирже

Центробанк с 11 апреля отменяет комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет надо платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров, на документ ссылается Telegram-канал «Тинькофф Инвестиции».

Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца. Изначально она составила 30%, но с 4 марта снизилась до 12%. Одновременно на таком же уровне была введена комиссия для юридических лиц — 12%.

Согласно пояснению регулятора, комиссия, которые брокеры должны были брать с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивала конкурентные условия «между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».

Ранее сообщалось, что банковские аналитики ожидают снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле — мае при условии, что Центробанк не будет менять действующие ограничения с валютой. Такого развития событий ожидают в Промсвязьбанке.