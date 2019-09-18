https://static.news.ru/photo/d2a776c0-dabf-11e9-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Мы видим, что достаточно быстро растёт долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Долгое время — в 2018, в 2017 году — долговая нагрузка была стабильной за счёт того, что ставки снижались, — сказала Данилова на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2020».

По её словам, долговая нагрузка быстро растёт из-за увеличения задолженности. Она также отметила, что ЦБ видит «тревожные тенденции» по увеличению доли кредитов с высоким ПДН.

Как ранее писал News.ru, доступ к данным о доходах жителей России могут передать квалифицированным бюро кредитных историй, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).