Банк России отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
Мы видим, что достаточно быстро растёт долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Долгое время — в 2018, в 2017 году — долговая нагрузка была стабильной за счёт того, что ставки снижались, — сказала Данилова на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2020».
По её словам, долговая нагрузка быстро растёт из-за увеличения задолженности. Она также отметила, что ЦБ видит «тревожные тенденции» по увеличению доли кредитов с высоким ПДН.
Как ранее писал News.ru, доступ к данным о доходах жителей России могут передать квалифицированным бюро кредитных историй, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).