Центробанк оштрафовал систему Qiwi на 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9264e83c-3ae4-11eb-b9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк России проводил ежегодную проверку платёжных систем. В итоге регулятор выявил ряд нарушений в работе Qiwi Bank и ограничил некоторые функции компании. Кроме того, организация была оштрафована на 11 млн рублей.

Нарушения в работе компании связаны с переводом средств на карты корпоративных клиентов и функционалом иностранных компаний. После того, как информация об ограничениях и штрафе Qiwi была обнародована, акции системы на Московской бирже резко упали, продемонстрировав снижение до 14%, то есть — до 900 рублей за штуку.

Центробанк проводил проверку в июле-декабре 2020 года. В ходе мониторинга были охвачены процессы Qiwi ещё с 2018-го. Система была оштрафована на 11 млн рублей в результате полученных данных.

Регулятор ввёл ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов, — цитирует «Коммерсант» сообщение от пресс-службы Qiwi Bank.

В настоящее время сотрудники системы устраняют нарушения в сотрудничестве с ЦБ РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Центробанк России предложил ввести для организаций, распространяющих свои предложения о вложениях в банковские продукты или кредитование, финансовые паспорта.