Центробанк опроверг сообщение о желании Набиуллиной уйти в отставку

Представители Центробанка опровергли информацию об намерении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной покинуть пост, пишет РИА Новости. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин якобы настоял на том, чтобы Набиуллина осталась во главе Центрального банка.

Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности, — прокомментировал регулятор.

Ранее Bloomberg сообщил , что президент России Владимир Путин не дал уйти в отставку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной по собственному желанию. Собеседники агентства уточнили, что глава ЦБ хотела уволиться после начала военной спецоперации на Украине. Её полномочия должны были закончиться летом 2022 года, однако Путин вновь внёс её кандидатуру на пост главы Центрального банка.

Напомним, что 9 марта в СМИ начали распространяться слухи об отставке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию и заявил, что глава государства Владимир Путин неоднократно давал удовлетворительную оценку работе регулятора.

18 марта президент России внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переизбрания на пост главы ЦБ. Владимир Путин высоко оценивает работу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и регулярно общается с ней по вопросам поддержания экономической стабильности, именно этим объясняется предложение её кандидатуры на новый срок в качестве главы ЦБ, заявил Дмитрий Песков.