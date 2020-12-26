СМИ: Центробанк определил ограничения для неопытных инвесторов

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Банк России подготовил проект закона, определяющий доступные для неопытных инвесторов инструменты, а также наделяющий регулятор правом в отдельных случаях ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на приобретение финансовых инструментов даже опытными инвесторами.

В Центробанке предложили разрешить неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года приобретать только российские акции, включённые в котировальные списки биржи ценных бумаг (за исключением облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и включённые хотя бы в один из заграничных фондовых индексов из перечня регулятора, сообщил РБК.

Неопытные инвесторы в случае принятия закона смогут также покупать облигации российских эмитентов (исключение — структурные и облигации, выплаты по которым (в том числе проценты) зависят от наступления или ненаступления определённых обстоятельств), облигации иностранных эмитентов (если это бонды стран — членов Евросоюза, ЕАЭС, Великобритании и Северной Ирландии, а также компаний, созданных в этих странах, если между РФ и этим государством есть договор об избежание двойного налогообложения) и паи открытых, интервальных и биржевых инвестиционных фондов, а также паи закрытых ПИФ.

Законопроект также наделяет правом Банк России ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на приобретение финансовых инструментов опытными инвесторами в случае, если клиенту были предоставлены неполные или недостоверные сведения о продукте или возможных рисках, а также если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.

Центробанк планирует начать тестирование неопытных инвесторов с 1 октября будущего года, а не с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу закон, разделяющий их на квалифицированных и неквалифицированных. После этого неопытные инвесторы должны будут сдавать тест для покупки сложных инструментов. В случае провала они не смогут потратить на приобретение инструмента более 100 тысяч рублей.

Как сообщал NEWS.ru, в середине декабря Банк России обратился к коммерческим банкам с просьбой не продавать населению сложные инвестиционные продукты. Глава регулятора Эльвира Набиуллина направила в компании соответствующие письма.