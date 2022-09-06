Центробанк ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран с 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%, сообщается на сайте ЦБ. Это решение призвано минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора <...> по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов, и защитить их права за границей оказывается очень сложно. При этом предполагаемые ограничения не будут распространяться на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Ранее глава российского банка ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа «С», выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. Он отметил, что для этого должен появиться соответствующий процесс, регулируемый государством. По словам главы банка ВТБ, следует также разрешить поэтапную продажу российских акций иностранцам на внутреннем рынке, а вырученные деньги направить на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов.