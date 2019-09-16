https://static.news.ru/photo/57dfb5cc-d89b-11e9-b0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Банк России оценит необходимость пересмотра диапазона нейтральной ставки, учитывая внешние и внутренние экономические факторы. Под нейтральной ставкой понимается такой уровень ключевой ставки, который не оказывает влияния на инфляцию.

Ключевая ставка достигла верхней границы оцениваемого Банком России диапазона значений нейтральной ставки: 2–3% годовых — в реальном выражении, 6–7% годовых — в номинальном выражении, — говорится в докладе ЦБ.

Так как нейтральная ставка зависит от большого набора факторов и может меняться, специалистам потребуется время, чтобы точнее определить её границы. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Совет директоров ЦБ обсудит на одном из ближайших заседаний.

Как писал News.ru, анализ Центробанка указывает на то, что компоненты инфляции сохраняют устойчивость на уровне 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век». При этом регулятор, по её словам, не исключает, что обесценивание может замедлиться сильнее до конца 2019 года. Набиуллина отметила, что на этот процесс влияют временные факторы.