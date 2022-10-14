Центробанк обяжет крупнейшие банки ввести переводы через СБП ЦБ: c 1 октября 2023-го системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность переводов через СБП

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Центральный банк Российской Федерации

С 1 октября 2023 года системно значимые банки должны будут обеспечить всем клиентам возможность осуществления переводов через Систему быстрых платежей, следует из проекта указания Банка России. Кредитные организации обяжут встроить СБП не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки.

Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка, — пояснили в ЦБ.

Кроме того, таким образом регулятор планирует упростить процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП.

Ранее «Известия» со ссылкой на два источника сообщили, что новыми направлениями трансграничных переводов через систему быстрых платежей могут стать Армения и Казахстан. Также прорабатываются варианты сотрудничества и с другими странами ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф» будет оказывать услуги по проведению рублевых переводов в страны ближнего зарубежья через СБП. Операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.