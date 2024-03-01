Набиуллина объяснила, почему ипотека продолжает расти Набиуллина заявила, что рынок первичного жилья в России перегрет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рынок первичного жилья перегрет, о чем свидетельствует рост ставок по ипотеке в среднем на 3,2% ежемесячно во второй половине 2023 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, для «охлаждения» ипотеки регулятор трижды повышал макронадбавки, передает ТАСС.

В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм, сыграли роль и высокие инфляционные ожидания, и за год портфель вырос почти на 35%, — пояснила Набиуллина.

Как подчеркнула глава регулятора, о перегреве рынка также говорит высокий процент выдачи рискованных кредитов. Для урегулирования ситуации Центробанк намерен с 1 марта ужесточить нормы получения кредитов, а с середины года использовать в ипотеке макропруденциальные лимиты, которые уже хорошо зарекомендовали себя.

С сегодняшнего дня дополнительно ужесточаем надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки, — добавила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка РФ анонсировала введение в России универсального QR-кода, эту идею поддержало большинство банков страны. Пилотный проект будет запущен в 2024 году.