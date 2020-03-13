https://static.news.ru/photo/eb03b514-651e-11ea-aa3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России на заседании 20 марта, вероятнее всего, не станет менять ключевую ставку. Она может остаться на уровне 6% годовых, считает старший управляющий, директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Поскольку ситуация на финансовом рынке очень волатильная, в настоящий момент для регулятора важнее не допускать кризиса ликвидности и контролировать динамику курса рубля, — цитирует экономиста РИА Новости.

Вместе с тем, отметил Проклов, дальнейшую динамику ключевой ставки предугадать сложно. Для этого необходимо оценить сочетание инфляционных рисков из-за произошедшей девальвации рубля с вероятным падением экономической активности на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.