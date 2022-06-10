Центробанк рассказал о рисках стагфляции в России Набиуллина: ЦБ РФ не закладывает в базовый прогноз риски стагфляции в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не закладывает в базовый прогноз рисков стагфляции в России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако «проинфляционные риски» по-прежнему представляют угрозу для российской экономики, считает она. Стагфляция — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен.

Что касается рисков стагфляции, мы их не закладываем в базовый прогноз. И наша политика направлена на то, чтобы такой риск не реализовался. Мы из этого исходим, — сказала она.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания Совета законодателей отметил, что российская экономика переживает непростой период, поэтому в ближайшие полтора-два года РФ будет находиться в очень сложной ситуации. Он добавил, что властям важно оценить свои силы, задачи и ресурсы.