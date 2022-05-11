Центробанк назвал сроки адаптации российской экономики к санкциям Центробанк: российская экономика адаптируется к мировым санкциям к середине 2023 года

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Текущий кризис является одним из самых серьёзных вызовов для России с 1990-х годов. Однако уже к середине 2023 года экономика государства в значительной степени адаптируется к к сложившейся ситуации. Такой прогноз приводится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Там отмечается грядущее снижение доли экспорта в экономике страны и концентрация на производстве для внутреннего рынка.

К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам, — говорится в докладе.

Там также говорится о значительном сокращении внешней торговли и возможностях для наращивания экспорта. Это приведёт к тому, что доля экспорта в экономике страны будет ниже, чем средние исторические значения, и выпуск отечественной продукции в основном сосредоточится на удовлетворении внутреннего спроса.

По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года — сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств, — отмечается в документе.

В четвертом квартале 2023 года, согласно прогнозам ЦБ, годовой прирост выпуска может составить 4,0–5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5–6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала — диапазона 10–12%.

Минэкономразвития РФ ожидает падения экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляция в 2022 году составит более 20%, в 2023 и 2024 годах этот показатель опустится до 6,2% и 4% соответственно.