Набиуллина назвала число стран, присоединившихся к российскому SWIFT Глава ЦБ Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 70 банков из 12 стран

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К российскому аналогу SWIFT подключились партнеры из 12 стран мира, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, более 70 банков присоединились к программе, однако из-за опасений вторичных санкций многие просят не раскрывать их данные, передает РИА Новости.

На данный момент 70 иностранных организаций из 12 стран к ней [отечественной системе SWIFT]. Эта работа идет, но зависит от партнеров. Мы готовы всех присоединить, у нас технические решения все есть, и можно присоединить достаточно быстро, но, конечно, это двухстороннее движение, — сказала Набиуллина.

В конце мая в Евросоюзе согласовал шестой пакет санкций против России. Один из его пунктов предусматривал отключение от платежной системы SWIFT большого количества российских финансовых организаций.