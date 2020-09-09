ЦБ начнёт публиковать траекторию ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/7a4ec7c2-f359-11ea-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России собирается начать публикацию траектории ключевой процентной ставки, с форматом регулятор определится в ближайшее время.

Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики до 2023 года, который приводит пресс-служба Центробанка. ЦБ таким образом намерен расширить инструменты коммуникации макроэкономического прогноза. О планах публикации ключевой ставки в конце июля говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

10 сентября ЦБ также выпустил календарь решений по ключевой ставке. Первое в 2021 году заседание совета директоров регулятора по этой теме пройдёт 12 февраля, последнее — 17 декабря.

24 июля Банк России снизил (в третий раз с начала пандемии коронавируса) ключевую ставку на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Как передавал NEWS.ru, глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов после этого заявил, что в ЦБ видят пространство для дальнейшего снижения ставки.