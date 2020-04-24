Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объявленный ранее рисковый сценарий устарел и ближе к осени будет представлен новый. По её словам, Центробанк может ввести дополнительные меры поддержки экономики.
Регулятор видит возможность смягчить кредитно-денежную политику почти во всех вариантах развития экономик мира и России,
Продолжительность пандемии коронавируса и действие ограничительных мер в России и в мире — другая ключевая предпосылка прогноза. В наших расчётах мы полагаем, что постепенно во втором квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться, — добавила она.
При этом восстановление, которое будет в 2021 году, не сможет полностью компенсировать падение 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.
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