Центробанк может ввести дополнительные меры поддержки экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%.

После этого экономика начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего, передаёт ТАСС. Действительно, в нашем базовом прогнозе мы считаем, что основное снижение ВВП,...