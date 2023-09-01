Центробанк может продлить ограничение на снятие иностранной валюты

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Ограничения на снятие наличной иностранной валюты могут быть продлены после окончания действующего срока, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на заявление руководителя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, в настоящее время приток наличной валюты в российские банки превышает спрос на нее, однако это может быть временным явлением.

Согласно действующим ограничениям, россияне могут снять до $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. При этом подчеркивается, что снять можно только те деньги, которые были на счете по состоянию на 9 марта 2022 года. Если валюта поступила на счет позже, то ее можно конвертировать в рубли по действующему курсу и снять деньги. Правила действуют до 9 сентября 2023 года, однако Набиуллина допустила, что регулятор может принять решение об их продлении. При этом она не уточнила, на какой срок могут расширить данные ограничения.

Глава Центробанка России ранее оценила возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях регулятора. По ее мнению, в обозримом будущем таких решений приниматься не будет. Вместе с тем она подчеркнула, что вопрос о ключевой ставке в настоящий момент не стоит на повестке ближайших заседаний.