Центробанк: международные резервы России снизились на 4,41% в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России по состоянию на 1 октября 2022 года составили $540,688 млрд, что на 4,41% ниже показателей, зафиксированных на начало сентября, следует из материалов Центробанка России. В сравнении с тем же периодом 2021 года в международных резервах значилось $614,122 млрд.

По состоянию на 1 сентября текущего года международные резервы насчитывали $565,660 млрд. В августе данный показатель составил $576,904 млрд, а в июле — $584,121 млрд.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.

До этого в качестве альтернативы этим валютам он назвал китайский юань и арабский дирхам, отметив стабильность юаня и величину его рынка. Что же касается распространения других иностранных валют в обороте страны, то они должны отвечать параметрам курсовой стабильности и ликвидности, а в стране — эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля, уверен эксперт.