https://static.news.ru/photo/209b2bcc-25ea-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обсуждает с участниками финансового рынка вопрос о введении единого идентификационного кода счетам физических и юридических лиц.

Источник, близкий к ЦБ РФ, сообщает, что каждому клиенту планируется присваивать код, который будет ассоциироваться со всеми счетами гражданина, независимо от того, в каких банках они открыты. Такой ID сможет заменить переводы по номеру телефона в системах быстрых платежей, пишут «Известия».

Инсайдер отмечает, что такая мера позволит снизить издержки на оформление переводов и даст возможность удобно и быстро переходить из банка в банк с сохранением реквизитов. Готовой концепции идентификационного кода пока нет.

Как сообщал NEWS.ru ранее, переводы в системе быстрых переводов (СБП) станут платными для банков. Сумма составит от 0,5 рубля до трёх рублей за транзакцию. Кредитные организации, в свою очередь, будут взимать с клиентов комиссию.