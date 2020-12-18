Центробанк готов ужесточить регулирование ипотеки при ускоренном росте цен

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Банк России может принять решение об ужесточении регулирования ипотеки при продолжительном ускоренном росте цен на недвижимость или дальнейшего ухудшения стандартов кредитования.

По данным пресс-службы ЦБ, регулятор готов с целью поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотеке.

В ЦБ уточнили, что на качество ипотечного кредитного портфеля также во многом влияет сбалансированный рост цен на недвижимость. Согласно данным банка, в III квартале годовой рост её стоимости на первичном рынке достигал 9,4%.

Регулятор предупредил, что при дальнейшем ускорении роста цен может усилиться амплитуда кредитного цикла, возникнуть повышенный спрос на ипотечные кредиты и последующее более глубокое кредитное сжатие.

Ранее NEWS.ru писал, что долг россиян за ипотеку к 1 ноября достиг 8,8 трлн рублей. За год задолженность увеличилась на 22,1%. Из общей суммы долга только 18,7 млрд — валютные ссуды, остальное составляют рублёвые. При этом показатели выдачи ипотечных займов продолжают расти рекордными темпами.