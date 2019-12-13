https://static.news.ru/photo/640ae462-1dc8-11ea-ba1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России выпустил прогноз, согласно которому с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 году должна составить 3,5–4%.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, — сообщается на сайте ЦБ.

Годовой темп прироста потребительских цен и годовая базовая инфляция в ноябре снизились до 3,5%. По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию в пределах 2,9–3,2%.

С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, — прогнозируют в ЦБ.

Как писал NEWS.ru, банковские аналитики оценили снижение ключевой ставки Центробанком до 6,25%. Это тот минимальный процент, под который ЦБ РФ готов кредитовать коммерческие банки. Как считает председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, очевидно, Банк России продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это более медленными темпами. Кроме того, по мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, снижение ключевой ставки поможет развитию кредитования. В частности, такое решение будет способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам.