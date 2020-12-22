Центробанк анонсировал отмену системы накопительных пенсий

https://static.news.ru/photo/5cddc8b0-445c-11eb-acfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Центробанке России предположили, что институт накопительных пенсий будет демонтирован в РФ до 2023 года. Об этом сказал зампред ЦБ Сергей Швецов.

При этом он заверил, что оставшиеся на накопительных счетах россиян средства никуда не денутся. Щвецов напомнил, что заморозка накопительной пенсии была снова продлена.

Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве, — сказал он.

Под институтом зампред, по его словам, имел в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан, передаёт РБК.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2023 года. Взносы от ПФР от работающих граждан сейчас не поступают на их индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты нынешним пенсионерам. Новые взносы в накопительную систему заморожены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов не считает пенсии в размере 45 тысяч рублей завышенными ожиданиями. По его мнению, поднять их до такого размера можно было бы за счёт конфискованных у коррупционеров денег.