Центр поддержки экспорта в Подмосковье признали лучшим в РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6d6da284-6de4-11eb-8e4a-96000091f725_660.jpg Фото: Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области/facebook.com

Центр поддержки экспорта в Московской области за пять лет своего существования проделал огромный объём работы и последние три года находится на лидирующих позициях среди региональных ЦПЭ. В рейтинге эффективности по итогам 2020 года подмосковный центр оказался на первом месте.

Итоги работы ЦПЭ подвели в рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП», передаёт телеканал «360». Мероприятие организовал Российский экспортный центр при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

У Московской области по естественным причинам полностью несырьёвой экспорт, в структуре которого много высокотехнологичных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это именно тот экспорт, который, как мне кажется, может и должен расти, если говорить в целом о стране, — заявил зампред областного кабмина Вячеслав Духин.

Чиновник рассказал, что по итогам 2020 года объём поддержки экспорта от ЦПЭ Подмосковья составил $62,5 млн. Услугами организации воспользовались десятки компаний. Многие из них вышли на иностранные рынки именно за счёт оказанной помощи от центра.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подчеркнула, что интерес бизнеса к экспорту продолжает расти. В 2020 году объём экспорта, поддержанного ЦПЭ страны, превысил $1 млрд. 3094 компании воспользовались услугами центров.

В сентябре 2020 года вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что российское правительство планирует в рамках обновления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» разработать инструментарий поддержки экспорта, передавал NEWS.ru. Ключевые мероприятия будут реализованы при помощи информационной системы «Одно окно», созданной на базе цифровой платформы Российского экспортного центра (РЭЦ). Ожидается, что принятые меры позволят упростить взаимодействие экспортёров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, а также уменьшат их операционные и административные издержки.