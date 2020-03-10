https://static.news.ru/photo/fcb3f648-62e9-11ea-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд американских сланцевых компаний может разориться в результате ценовой войны на нефтяном рынке, спровоцированной Саудовской Аравией и Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что десятки компаний США находятся в трудном финансовом положении из-за долгов. Падение цен на нефть заставит их на какое-то время сократить объёмы бурения и уволить часть персонала. Однако даже эти меры могут оказаться недостаточными.

В результате в течение ближайших двух лет стать банкротами могут до 50% компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа, сообщает газета со ссылкой на аналитиков и представителей отрасли. При этом она привела в пример несколько компаний, акции которых накануне подешевели на 37–52%.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу России в нефтяной войне с СА. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.