Ряд американских сланцевых компаний может разориться в результате ценовой войны на нефтяном рынке, спровоцированной Саудовской Аравией и Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что десятки компаний США находятся в трудном финансовом положении из-за долгов. Падение цен на нефть заставит их на какое-то время сократить объёмы бурения и уволить часть персонала. Однако даже эти меры могут оказаться недостаточными.
В результате в течение ближайших двух лет стать банкротами могут до 50% компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа,
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
Как ранее писал NEWS.ru, американский экономист Линвуд Тахид предсказал победу России в нефтяной войне с СА. По его словам, российская экономика в меньшей степени зависима от продажи сырья, нежели экономика королевства.
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