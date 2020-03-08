https://static.news.ru/photo/156d89fa-6205-11ea-855e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Котировкам ценных бумаг российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, удалось немного восстановить позиции в ходе открытия сессии 9 марта.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» опускаются на 19,7%, «Роснефти» — на 20,5%, «Газпрома» — на 16,7%. Ценные бумаги Сбербанка теряют 18%, ВТБ — 12,6%. Акции таких ретейлеров как «Магнит», «Лента» и X5 Retail Group снижаются на 11,5–18,5%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что будет с российским бюджетом и стоит ли сейчас менять рубли на доллары и евро.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, что может привести к заметному наращиванию производства.