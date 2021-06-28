Ценам на нефть и курсу рубля предрекли светлое будущее

Цены на нефть и курс рубля ждёт светлое будущее. Об этом заявили опрошенные экономисты, сообщают «Ведомости».

По их прогнозам, цена на нефть сорта Brent в текущем году составит не ниже $68 за баррель. Постепенно, с восстановлением экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет расти и спрос на сырьё.

На курс рубля же сильное влияние оказывают нефтяные котировки. Как только сырьё будет дорожать, стоимость национальной валюты также будет возрастать. К факторам, влияющим на курс рубля, эксперты также отнесли возможное желание Банка России намеренно ослабить курс валюты и бюджетное правило, обязывающее направлять нефтегазовые сверхдоходы в Фонд национального благосостояния.

Кроме того, нельзя исключать геополитические риски, при возрастании которых спрос на российскую валюту со стороны иностранных инвесторов будет падать. Экономисты полагают, что в этом году курс не опустится ниже уровня 69–71 рубля за доллар.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая заявила, что момент максимального укрепления рубля сложно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью, однако движение российской валюты можно оценить по ряду факторов, играющих в её пользу.