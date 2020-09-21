Ценам на авиабилеты в России предрекли падение

https://static.news.ru/photo/5c3b963a-fc13-11ea-bf08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиаперевозчики в ближайшем будущем начнут не поднимать, а снижать цены на авиабилеты, считает главред портала АВИА.РУ Роман Гусаров. По его мнению, для участников рынка очевидно приближение границы невозврата, они хотели бы повысить стоимость и компенсировать потери, но ситуация в отрасли не позволит это сделать.

На сегодняшний день пассажиропоток ниже, чем в прошлом году, хотя на внутренних линиях даже есть прирост. Но надо учитывать, что авиакомпании вывозили половину пассажиров за рубеж. Эти направления были самыми доходными. А сейчас зарубежные направления в основном закрыты. Все мощности переброшены на внутренние направления. Наблюдается жёсткая конкуренция, авиакомпании борются за пассажиров, — цитирует эксперта «Радио 1».

По словам аналитика, перевозчики стараются привлечь к себе клиентов более выгодными условия, чем у конкурентов. Он отметил, что власти РФ должны предпринять шаги, которые позволят сохранить в стране авиаотрасль как таковую.

Накануне компания «Аэрофлот» официально объявила о начале дополнительной эмиссии акций. Об этом сказано в сообщении перевозчика. Действующие владельцы ценных бумаг могут осуществить преимущественное право приобретения облигаций с 21 сентября до 1 октября 2020 года.

Решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путём дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций на внеочередном собрании приняли акционеры «Аэрофлота».

Как писал NEWS.ru, в Министерстве транспорта такую необходимость объясняли тем, что у авиакомпании на фоне мирового экономического кризиса возникли серьёзные проблемы, при этом она выбрала свою квоту отраслевых субсидий.