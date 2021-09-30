Как же обуздать цены: ретейлеров обяжут «выпрямить» закупки

Годовая инфляция в России уже превысила 7%. Минпромторг обеспокоен продолжающимся ростом цен и призывает торговые сети переходить с тендеров на прямые долгосрочные контракты с поставщиками. Правда, предложение касается только социально значимых товаров, и далеко не всех. Эксперты считают, что продовольственную инфляцию это не остановит, равно как и не решит другую проблему — снижение качества продукции. NEWS.ru разбирался, что нужно сделать, чтобы россияне получили возможность покупать хорошие продукты по приемлемой цене.

Прямая дорожка

Минпромторг рекомендовал торговым сетям переходить от электронных торгов к прямым договорам с поставщиками. Речь идёт только о некоторых социально значимых товарах, цены на которые меняются каждый сезон: это мясо, молоко, яйца и «борщовый набор».

Сейчас министерство прорабатывает возможность законодательного закрепления перехода к прямым договорам, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Эта мера должна снизить конечную цену продуктов в магазинах.

Расчёт на то, что при прямом договоре цена фиксируется на длительный срок, от шести месяцев до года, что избавит от «сезонных качелей цен». Так, с начала года и до мая тендерные закупки на яйца были высокими, а летом упали ниже себестоимости. По долгосрочным договорам стоимость яиц более стабильна, а волатильность по году ниже. В течение года закупочные цены могут колебаться в районе 20%, сохраняя положительную рентабельность продаж для производителей, пояснил Евтухов.

Впрочем, такая схема несёт в себе риски для производителей, ведь в прямых договорах могут зафиксировать цены выше средневзвешенных по году. В Национальной мясной ассоциации пояснили, что им невыгодно устанавливать фиксированные цены на шесть месяцев или год, потому что все составляющие производства свинины и курицы (корма, ветеринарные препараты, упаковка и т. д.) постоянно дорожают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К тому же такое решение профильного министерства может привести к локальному дефициту товаров. Сейчас избежать этого помогает «смешанная система» (часть закупок через торги, часть — по прямым договорам). Так, в птицеводческой отрасли около 80% закупок по мясу птицы идёт по прямым договорам, по яйцам — до 75%, остальное — через тендеры. Как только спрос на продукцию резко возрастает (например, в праздники), тендеры позволяют быстро докупить нужный объём товара.

Пока Минпроторг ищет, как бороться с ростом цен, они продолжают рекордно расти. Общая инфляция уже превысила 7%, продовольственные товары подорожали в среднем на 9,41%. А в отдельных сегментах этот показатель в два раза выше. За последнюю неделю вновь набрали в цене вышеупомянутые яйца (+3,5%), куриное мясо (+1,1%) и картофель (1,77%), входящий как раз в тот самый «борщовой набор».

Казалось бы, снизить цену на продукты можно, исключив число посредников. Производитель товара — идеальный поставщик в плане цен. Однако если говорить о крупных торговых сетях, то доля посредников там уже давно стремится к нулю. Это осознанно проводимая компаниями политика. Куда большую роль посредники играют для среднего и малого бизнеса.

Средние компании создают посредника сами, объединяясь в торгово-закупочные союзы. Тем самым они стремятся конкурировать на равных с крупными сетями. А с малым торговым бизнесом производители не хотят работать напрямую — это затратно и невыгодно — и потому «выставляют» посредника. Последний стоимость своих услуг тоже закладывает в цену, — рассказал NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Переход крупных сетей на прямые поставки с фиксированной ценой не остановит инфляцию в сфере продуктов питания, так как её причины кроются в общей политико-экономической стратегии, считает эксперт. И ситуация обостряется последствиями пандемии, ростом цен на мировом рынке и неуклюжих попыток госрегулирования цен.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос цены-качества

В любом случае проблему снижения качества продукции на полках магазинов так просто не решить. Когда в попытке не допустить роста ценника производители продуктов питания используют более дешёвые и менее качественные ингредиенты, прямыми контрактами не обойтись.

Для производителя поднимать отпускные цены в целях как минимум сохранения маржинальности продукта — это объективная необходимость. И в условиях снижения платёжеспособности населения, а также прямого вмешательства государства в деятельность рынка производитель вынужден удешевлять продукты за счёт снижения их качества, — объяснил Чеглов.

Чтобы сохранить отпускные цены на прежнем уровне, производитель оптимизируют затраты либо за счёт уменьшения веса продукта, либо за счёт корректировки рецепта или условий производства. Ведь он работает по декларируемым им же техническим условиям (ТУ), что законом не запрещено. Если реанимировать систему ГОСТов как индикаторов качества, эксперт опасается, что отечественный производитель не сможет самостоятельно соответствовать высоким стандартам. Слишком много у него накопилось проблем, и без помощи государства он вряд ли справится.

К тому же, если всё производить строго по ГОСТам, цена товара однозначно вырастет, а это снова чревато ростом социальной напряжённости.

Эксперты считают, что в данном случае следует поддерживать отечественного малого и среднего предпринимателя инвестициями в реновацию, субсидированием социально значимого производства. И не только продуктов питания, но и тракторов и садового инвентаря. Однако важнее всего возможность выбора, она появляется с ростом доходов как производителей, так и потребителей, что уже неоднократно отмечалось.