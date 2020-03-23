https://static.news.ru/photo/ce523628-6cd7-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на 1 тыс. рублей и достигла почти 13,3 тыс. рублей за тонну, превысив цену российской нефти.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт «Совэкона», это максимальный уровень котировок за всю историю. Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. рублей.

По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, основные причины взлёта цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены. В частности, пшеница на рынке в Чикаго подорожала на 6,7%, до $198 за тонну, в Париже — на 6,9%, до $204 за тонну. После резкого падения российская пшеница закрепилась на уровне $207 за тонну. По словам Сизова, мировой рынок также отреагировал на слухи о возможном ограничении экспорта зерна.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2020 года необходимо ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС. При этом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение составляет посевной материал.