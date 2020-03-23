За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на 1 тыс. рублей и достигла почти 13,3 тыс. рублей за тонну, превысив цену российской нефти.
Как
По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, основные причины взлёта цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены. В частности, пшеница на рынке в Чикаго подорожала на 6,7%, до $198 за тонну, в Париже — на 6,9%, до $204 за тонну. После резкого падения российская пшеница закрепилась на уровне $207 за тонну. По словам Сизова, мировой рынок также отреагировал на слухи о возможном ограничении экспорта зерна.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2020 года необходимо ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС. При этом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение составляет посевной материал.
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