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Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

Argus: цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года
06:44, 20 января 2022
Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Стоимость российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе преодолела отметку $90 за баррель. Это случилось впервые с октября 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Российский сорт в течение трёх дней показывает более высокие ценовые показатели, чем эталонный сорт Brent в регионе Средиземноморья (CIF Augusta).

Семилетние максимумы Urals преодолела в конце прошлой недели, поднявшись выше $86 за баррель. В среду, 19 января, стоимость барреля российской нефти составила $91.

На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) за баррель Urals к закрытию торгов давали $89,6.

Накануне сообщалось, что стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в $89 за баррель. Это произошло впервые с 13 октября 2014 года.

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