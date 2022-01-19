Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе преодолела отметку $90 за баррель. Это случилось впервые с октября 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
Российский сорт в течение трёх дней
Семилетние максимумы Urals преодолела в конце прошлой недели, поднявшись выше $86 за баррель. В среду, 19 января, стоимость барреля российской нефти составила $91.
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) за баррель Urals к закрытию торгов давали $89,6.
Накануне сообщалось, что стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в $89 за баррель. Это произошло впервые с 13 октября 2014 года.