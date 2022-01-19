Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

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Для комфортной покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в Москве нужно зарабатывать 104 тысячи рублей в месяц без учёта расходов на домохозяйство. Такую сумму назвали опрошенные РИА Новости эксперты.

При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи...