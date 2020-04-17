Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

https://static.news.ru/photo/079b1908-80b1-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TASS

Стоимость барреля нефти эталонной марки WTI опустилась ниже $18 впервые с 18 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 15:36 мск цена фьючерса на май обваливалась на 10,92%, до $17,7 за баррель.

Июньский фьючерс на марку Brent при этом продолжает расти — на 0,07%, до $27,84 за баррель.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».

Как писал NEWS.ru, Кремль пристально следит за динамикой цен на нефтяных рынках.