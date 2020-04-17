Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

Стоимость барреля нефти эталонной марки WTI опустилась ниже $18 впервые с 18 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
К 15:36 мск цена фьючерса на май обваливалась на 10,92%, до $17,7 за баррель.
Июньский фьючерс на марку Brent при этом продолжает расти — на 0,07%, до $27,84 за баррель.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».
Как писал NEWS.ru, Кремль пристально следит за динамикой цен на нефтяных рынках.
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