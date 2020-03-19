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Стоимость светлой техасской нефти WTI с поставкой в мае подскочила 19 марта на 10,99%, курс доллара вырос по отношению к мировым резервным валютам.

Цена нефти WTI составила урои 19 марта $23,12 доллара за баррель. Один американский доллар вырос по отношению к иене до 109,91 иены за 1$ с 108,06. Курс евро понизился до курс евро снижается до $1,0902 c $1,0913 накануне. Индекс доллара (соотношение доллара и корзины валют стран-партнеров США по торговле) увеличился на 0,15%, до 101,31 пункта, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо. Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%.