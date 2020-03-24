https://static.news.ru/photo/d1f6f5be-6e3c-11ea-965c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5% — до $28,1 за баррель. При этом в моменте цена на нефть поднималась до $28,29 за баррель, что на 4,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Данные торговой площадки на 04:28 мск показывали, что нефть марки WTI также дорожала — до 24,89 за баррель (+3,7%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть.