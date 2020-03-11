Стоимость нефти марки WTI снижается 12 марта более чем на 5%. Такой же результат показывает цена нефти марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 4:48 мск апрельский фьючерс марки WTI дешевеет на $5,31%, до 31,23 за баррель. Майский фьючерс Brent падает в цене на 5,10%, до $34,21 за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фондовым рынкам после заявления ВОЗ о пандемии предстоит пережить «чёрный четверг». Неблагополучный сценарий грозит обрушением американскому фондовому рынку на 35% от январских максимумов. Биржи охватит массовая распродажа, не обойдёт стороной она и нефть. Ценовая война приведёт к резкому падению цен — до $20 за баррель.
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