https://static.news.ru/photo/00b06d9e-640c-11ea-86f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Стоимость нефти марки WTI снижается 12 марта более чем на 5%. Такой же результат показывает цена нефти марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:48 мск апрельский фьючерс марки WTI дешевеет на $5,31%, до 31,23 за баррель. Майский фьючерс Brent падает в цене на 5,10%, до $34,21 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фондовым рынкам после заявления ВОЗ о пандемии предстоит пережить «чёрный четверг». Неблагополучный сценарий грозит обрушением американскому фондовому рынку на 35% от январских максимумов. Биржи охватит массовая распродажа, не обойдёт стороной она и нефть. Ценовая война приведёт к резкому падению цен — до $20 за баррель.