https://static.news.ru/photo/a82de728-645b-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Цены на нефть 12 марта усилили падение в ходе торгов на фоне растущих опасений о снижении спроса.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 по московскому времени составляет $33,23 за баррель, что на 7,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть марки WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 6,46% — до $30,85 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо. Об этом заявил управляющий партнёр вашингтонской Энергетической консалтинговой компании EWSA Майкл Мур. По его словам, ситуацию усугубляет обещание королевства предложить покупателям скидку на поставки в 20%. В таких условиях, в сочетании с падением спроса, это может привести к тому, что цены на нефть пробьют рубеж в $20 за баррель и, возможно, упадут ещё ниже.

Цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.