Цена нефти марки Brent опустилась до $98 за баррель впервые с 16 марта

Днём 11 апреля ускорилось падение мировых цен на нефть до 5%, следует из данных торгов. В ходе торгов стоимость марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, при этом Brent падала ниже 98 впервые с 16 марта.

На 15:08 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на 4,67%, до $93,67 за баррель. Вместе с тем цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,4%, до $98,32 доллара за баррель. Ранее оба показателя опускались более чем на 5%.

Накануне стало известно, что входящие платежи в системе ЦБ в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% к средним yровням за IV квартал 2021 года, сообщил Банк России. Регулятор заявил, что это мoжет быть связано с задержкой оплаты по экспортным поставкам.

Ранее вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с NEWS.ru заявил, что цены на бензин в России сейчас местами дешевеют. Он пояснил, что стоимость бензина от цен на нефть зависит минимально.