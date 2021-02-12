Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше $63 за баррель

https://static.news.ru/photo/4064120c-6f22-11eb-906a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE выросла на 1,39% и достигла в пике $63,3 за баррель. Данный ценовой рубеж преодолён впервые с 22 января 2020 года.

По состоянию на 02:21 мск 15 февраля выросла в цене и нефть марки WTI — на 1,27 %, до $60,47 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован и сложившиеся на данный момент цены вполне соответствуют экономической ситуации. Так считает зампредседателя правительства Александр Новак. По его мнению, стоимость нефти в 2021 году, скорее всего, будет колебаться в строго определённом ценовом диапазоне — от $45 до $60 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти на мировом рынке растёт вторую неделю подряд. Она уже преодолела важную отметку в $60 за баррель и поднялась до максимального уровня с января прошлого года. Впрочем, развить успех дальше, скорее всего, не получится, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.