Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель.
Об этом говорят данные торгов на 22:09 мск 25 февраля. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигли отметки $56,51 за баррель по данным на утро 25 февраля. Рост составил 0,37% по сравнению с предыдущей сессией. 24 февраля фьючерсы обвалились на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.
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