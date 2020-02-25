https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель.

Об этом говорят данные торгов на 22:09 мск 25 февраля. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигли отметки $56,51 за баррель по данным на утро 25 февраля. Рост составил 0,37% по сравнению с предыдущей сессией. 24 февраля фьючерсы обвалились на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.