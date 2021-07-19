Цена нефти Brent упала ниже $69

Стоимость нефти марки Brent впервые с 31 мая опустилась ниже $69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передаёт РИА Новости.
По состоянию на 19:56 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI, в свою очередь, дешевели на 7,46% и опускались до отметки $66,22 за баррель.
Снижение стоимости нефти ускоренными темпами объясняется тем, что в воскресенье, 18 июля, страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение, ограничивающее добычу нефти с мая до конца 2021 года и, начиная с августа, ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч буррелей в сутки.
Также опасения на нефтяном рынке вызывает ситуация с пандемией коронавируса, поскольку увеличение числа заражённых создаёт угрозы для спроса на нефть.