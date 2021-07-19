Цена нефти Brent упала ниже $69

Стоимость нефти марки Brent впервые с 31 мая опустилась ниже $69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 19:56 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до отметки $68,63 за баррель, что на 6,74% ниже предыдущих показателей.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI, в свою очередь, дешевели на 7,46% и опускались до отметки $66,22 за баррель.

Снижение стоимости нефти ускоренными темпами объясняется тем, что в воскресенье, 18 июля, страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение, ограничивающее добычу нефти с мая до конца 2021 года и, начиная с августа, ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч буррелей в сутки.

Также опасения на нефтяном рынке вызывает ситуация с пандемией коронавируса, поскольку увеличение числа заражённых создаёт угрозы для спроса на нефть.