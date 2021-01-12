Цена нефти Brent скакнула к $57 за баррель

https://static.news.ru/photo/4935917a-988c-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent впервые с 24 февраля 2020 года превысила $57 за баррель. Она росла на бирже ICE в Лондоне на 0,88% к уровню закрытия предыдущих торгов.

За баррель нефти с поставкой в марте в 04:23 мск 13 января просили $57,08, свидетельствуют данные торгов.

Подобными темпами росла в цене и нефть марки WTI. Её февральские фьючерсы к этому моменту дорожали на 0,83%, достигнув показателя $53,68 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на нефть начали 2021 год активным ростом. За первую неделю торгов котировки прибавили почти 8% и поднялись выше $55 за баррель. Такими темпами стоимость сырья вполне может достичь отметки в $60, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако долго на высоком уровне ценам не удержаться, предупреждают аналитики.