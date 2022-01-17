Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года

Цена нефти марки Brent впервые превысила $87 за баррель. Это произошло впервые за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 06:30 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $87,31 за баррель. Ранее она поднималась выше $87,4 за баррель.

Таким образом, уровень $87 за баррель был превышен впервые с октября 2014 года.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, когда нефть перестанет быть основным источником доходов. По его словам,это может произойти уже в обозримом будущем, примерно через 20 лет. В этой связи, уже сейчас бюджетную систему РФ надо готовить к энергопереходу.

В свою очередь, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что перевод российской экономики на более экологичные источники энергии обойдётся РФ примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Вместе с тем глобальный энергопереход уже начался и ожидать отказа от него не следует.