Цена нефти Brent превысила $86 за баррель

Мировые цены на нефть вечером 14 января ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила $86 за баррель, что произошло впервые с 25 октября. Стоимость мартовского фьючерса на лондонской бирже ICE к 20:54 мск выросла на 1,87% и достигла $86,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Показывала рост и цена на нефть марки WTI. Стоимость её февральского фьючерса к 21:11 мск увеличилась на 2,09%, до $83,84 за баррель.

Недельный прирост цены нефти может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно. На котировках сказались удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения. Также свою роль сыграла и статистика из США. Там за неделю коммерческие запасы упали сразу на 4,6 млн баррелей, при этом уровень запасов уменьшился до минимальных значений с 2018 года.

Ранее стало известно, что бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как в обозримом будущем нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета и основным экспортным товаром России, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, бюджетное правило, которое ограничивает расходование поступлений от нефти, будет постепенно ужесточаться.