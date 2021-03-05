Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/74be20c8-7dc9-11eb-bb32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Майский фьючерс североморской смеси Brent вырос на 3,58% и достиг $69,13 за баррель. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

Последний раз нефть этой марки достигала стоимости выше $69 за баррель в январе прошлого года. На пике Brent торговалась на уровне $69,21 за баррель (+3,7%). К 17:44 мск цена майского фьючерса на чёрное золото замедлилась до 3,55% и достигла $69,11 за баррель.

Стоимость майского фьючерса другой эталонной марки — WTI — поднялась до $65,76 за баррель (+3,4%).

4 марта страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России и Казахстана. В апреле рост добычи у России увеличится на 130 тысяч баррелей в сутки, а у Казахстана — на 20 тысяч. Остальные страны альянса сохранят добычу неизменной.

Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, что Россия получила право увеличить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ из-за необходимости роста объёмов переработки на НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса, сообщал NEWS.ru.