Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года

Майский фьючерс североморской смеси Brent вырос на 3,58% и достиг $69,13 за баррель. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
Последний раз нефть этой марки достигала стоимости выше $69 за баррель в январе прошлого года. На пике Brent торговалась на уровне $69,21 за баррель (+3,7%). К 17:44 мск цена майского фьючерса на чёрное золото замедлилась до 3,55% и достигла $69,11 за баррель.
Стоимость майского фьючерса другой эталонной марки — WTI — поднялась до $65,76 за баррель (+3,4%).
4 марта страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России и Казахстана. В апреле рост добычи у России увеличится на 130 тысяч баррелей в сутки, а у Казахстана — на 20 тысяч. Остальные страны альянса сохранят добычу неизменной.
Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, что Россия получила право увеличить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ из-за необходимости роста объёмов переработки на НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса, сообщал NEWS.ru.