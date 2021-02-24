Цена нефти Brent превысила $67 впервые с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/91f4f794-76bb-11eb-99d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку января 2020 года. Её цена с поставкой в апреле выросла на 2,8% и достигла $67,2 за баррель.

Такой показатель был зафиксирован торговой площадкой в 18:39 мск.

В последний раз цена Brent превышала отметку $67 за баррель в январе 2020 года.

К 18:52 мск нефть замедлила рост и «откатилась» ниже — на уровень $66,91. В то же время нефть WTI дорожала на 2,27% — до $63,07 за баррель.

Впервые стоимость Brent на Лондонской бирже поднялась до показателей января 2020 года 04:38 мск 23 февраля. Цена апрельских фьючерсов увеличилась на 1,2%, достигнув отметки $66,02 за баррель.

Ранее аналитики Bank of America обновили свой прогноз, согласно которому в ближайшие несколько лет Brent может вырасти до $100 за баррель. Экономисты полагают, что уже во втором квартале 2021 года она на некоторое время может «пощупать» отметку в $70, писал NEWS.ru.