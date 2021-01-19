Цена нефти Brent превысила $56 за баррель

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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $56,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:41 мск.

Цена нефти марки Brent выросла таким образом на 2,4%. Последний раз стоимость Brent находилась выше $56 за баррель 15 января. Стоимость нефти марки WTI также выросла на 1,28%, превысив $53 за баррель.

Цены на нефть начали 2021 год активным ростом. За первую неделю торгов котировки прибавили почти 8% и поднялись выше $55 за баррель. Такими темпами стоимость сырья вполне может достичь отметки в $60, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако долго на высоком уровне ценам не удержаться, предупреждают аналитики.

Как сообщал NEWS.ru, доходы России от экспорта нефти за первые 11 месяцев 2020 года обрушились на 40,9% по отношению к январю — ноябрю 2019 года. За этот период с продажи чёрного золота РФ получила $66,391 млрд. Что касается бензина, то доходы от его экспорта также сократились на 14% и составили чуть больше $2 млрд.