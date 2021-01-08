Цена нефти Brent превысила $56 впервые с 25 февраля

https://static.news.ru/photo/52ab429e-0d0e-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,11% относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, цена за баррель нефти достигла отметки в $56,07.

Цена нефти марки Brent достигла таких показателей впервые с 25 февраля прошлого года. При этом нефть марки WTI также подорожала на 2,95% и достигла отметки в $52,33 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Как сообщал NEWS.ru, нефть марки Brent накануне достигла отметки в $55,02 за баррель. Мировые цены на нефть поддерживаются за счёт ожиданий по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче, считают специалисты.

Страны ОПЕК+ 6 января смогли достичь соглашения по условиям сделки на февраль и март 2021 года. Россия сможет нарастить добычу чёрного золота за счёт снижения уровня добычи Саудовской Аравией. Таким образом, Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем планировала. Эксперты находят такую ситуацию своеобразным поражением российской экономической дипломатии.