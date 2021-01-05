Цена нефти Brent превысила $55 за баррель

https://static.news.ru/photo/62da5602-51a9-11eb-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ruaridh Stewart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На бирже ICE в Лондоне стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки в $55,02 за баррель. До такого уровня цены поднялись впервые с 25 февраля 2020 года.

По данным торгов на 14:12 мск, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,18% к уровню закрытия предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на североамериканскую смесь марки WTI поднялись на 0,92%, до $51,3 за баррель.

Мировые цены на нефть поддерживаются за счёт ожиданий по восстановлению спроса и решения ОПЕК+ по добыче, считают специалисты.

Как писал NEWS.ru, заседание стран ОПЕК+ постановило: уже в феврале Россия и Казахстан смогут нарастить добычу чёрного золота в общей сложности на 75 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия свою добычу сократит. Таким образом, Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем планировала. Эксперты находят такую ситуацию своеобразным поражением российской экономической дипломатии.

В феврале с нефтяного рынка «исчезнет» свыше 1,425 млн б/с нефти. Вместе с тем цены на нефть подскочили на 5%. При этом лидеры стран ОПЕК+ заверяют мировую общественность, что речи о развале межправительственной организации не идёт.