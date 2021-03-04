Цена нефти Brent поднялась выше $67 за баррель

https://static.news.ru/photo/bfe74e9a-7d05-11eb-960b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть вернулись к росту на фоне новостей вокруг ОПЕК+. Нефть марки Brent с поставкой в мае торгуется уже по $67,43 за баррель.

После того как днём 4 марта цены на нефть опускались примерно на 0,5%, по данным торгов на 18:12 мск, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,76% — до $65,2 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,6%, до $62,26 за баррель. А уже к 19:00 мск в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость Brent выросла на 5,2%, до $67,43 за баррель. Цена нефти марки WTI поднялась на отметку в $64,25 за баррель (+5,2%).

В центре внимания инвесторов сейчас находится заседание ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ситуация на нефтяном рынке улучшилась по сравнению с прошлым годом, но при этом странам ОПЕК+ надо сохранять осторожность и бдительность.

Как писал NEWS.ru, ранее американские аналитики заявили, что стоимость нефти марки Brent в ближайшие несколько лет может вырасти до $100, а в II квартале 2021 года она некоторое время может находиться на отметке в $70. Такой оптимизм высказали аналитики Bank of America на фоне вступления в силу программ стимулирования экономик во всех странах мира.