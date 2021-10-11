Цена нефти Brent побила трёхлетний рекорд

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку $84. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE. В последний раз нефть Brent превысила отметку в $84 10 октября 2018 года.

По состоянию на 12:13 11 октября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% и достигла $84,20 за баррель.

5 октября цена декабрьского фьючерса Brent превысила $83 за баррель, достигнув уровня 10 октября 2018 года. Накануне нефть выросла в цене на 1,7–1,8% на фоне сообщений о решении ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи.

В августе 2021 года руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил, что в ближайшие несколько месяцев на нефтяном рынке не произойдёт существенных скачков цен в ту или иную сторону. По его словам, эксперты ожидают отсутствия какой-либо существенной динамики на сырьевом мировом рынке до конца текущего года. На ситуацию повлияют два ключевых фактора.