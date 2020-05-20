Цена нефти Brent перевалила за $36

https://static.news.ru/photo/7c2414fc-9aa4-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андронов Алексей/ТАСС

Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки в $36 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.

По данным торговой площадки на 15:54 мск, цена нефти Brent демонстрирует рост в 4,3%.

Аналогично дорожает и техасская нефть WTI. Её стоимость достигла $33,33 за бочку.

Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время мировые цены на нефть начали расти на фоне ослабления в ряде стран карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Египетский миллиардер Нагиб Савирис предложил, что в течение полутора лет нефть может подорожать до $100 за баррель.